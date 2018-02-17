Инфантино: Оборот трансферных сделок вырос в 2 раза за последние годы. Футбол

Президент ФИФА Джанни Инфантино - об увеличении оборота трансферных сделок и необходимости регулирования агентской деятельности.

«Суммарный оборот трансферных сделок составил около 6,4 миллиарда долларов. Это в два раза больше, чем было всего 4-5 лет назад. Можно сказать, что все нормально, потому что в футболе крутятся большие деньги. Однако нас беспокоит этот факт, ФИФА нужно предпринимать определенные действия.

6,4 миллиарда долларов перераспределились между несколькими странами за несколько месяцев. При этом за тот же срок комиссии агентов увеличились до суммы в 500 миллионов долларов. Я считаю, что такой рост сумм комиссий посредников – тревожный знак для нас. Многие агенты согласны со мной.

Кроме того, это вопрос функционирования экосистемы футбола, агентская деятельность сейчас никак не регулируется. Любой из них может делать, что хочет. Но мы знаем, что здесь есть риски коррупции и взяток. И это не мое мнение, существует множество исследований государственных органов, которые говорят то же самое», – приводит слова функционера Sky Sports.