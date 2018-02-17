НБА: Сборная восходящих звезд мира разгромила сверстников из сборной США

В Национальной баскетбольной ассоциации стартовал Звездный уик-энд в Лос-Анджелесе. Сборная восходящих звезд мира разгромила восходящих звезд США - 155:124.

Сборная мира - Сборная США - 155:124 (40:32, 38:27, 40:29, 37:36).

Самым результативным в составе победителей стал Бадди Дилд, на счету которого 29 очков. 26 очков набрал Богдан Богданович. Дабл-даблы в активе Домантаса Сабониса (13 очков + 11 подборов) и Бэна Симмонса (11+13 передач).

Больше других в составе американцев набрал защитник Джейлен Браун, на счету которого 35 очков и 10 подборов. 20 очков за Кайлом Кузмой. Джейсон Тэйтум завершил матч с 15-ю очками, а Джон Коллинз набрал 11 баллов.