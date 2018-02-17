Конте: Главное, что мы прошли в следующий раунд Кубка Англии. Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча Кубка Англии против «Халл Сити» (4:0).

«Хороший матч, хорошая игра команды. Главное, что мы прошли в следующий раунд Кубка Англии. Теперь надо готовиться к игре с «Барселоной».

Я всегда рассчитываю, что моя команда будет доминировать в матче. И мы очень хорошо начали эту игру. Футболисты вышли на поле с правильным настроем, нацеленными на гол. Очень доволен их сегодняшней игрой. Кроме того, нам удалось предоставить отдых ключевым игрокам, и при этом я увидел, что другие футболисты также в хорошей форме. У меня есть из кого выбирать состав. Осталось три дня, чтобы определить тех, кто сыграет с «Барселоной».

Оливье Жиру забил свой первый гол за нас, и это должно придать ему уверенности. Любой игрок, забивая, укрепляет в себе веру в собственные силы. Важно, что забили Виллиан и Педро. Нам нужны голы от наших атакующих игроков. Виллиан провёл впечатляющую игру. Надеюсь, он всегда будет демонстрировать футбол подобного уровня, поскольку это приносит радость мне, команде и болельщикам. Он отлично сыграл, и я рад за него.

Недавно мы уступили в двух матчах кряду, но сейчас вернули себе уверенность. Впереди нас ждут матчи против очень сильных соперников: «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и «Сити». Мы к ним готовы», – рассказал Конте.