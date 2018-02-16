Фонсека: У Бернарда постоянная проблема с плечом. Футбол

Наставник "Шахтёра" Паулу Фонсека, комментируя победу над "Черноморцем" (5:0), рассказал о травме Бернарда. Хавбек был вынужден покинуть поле в середине второго тайма.

- Очень важно, что матч с "Черноморцем" состоялся перед Лигой чемпионов. Это дало "Шахтёру" возможность улучшить наш темп игры. Как я и ожидал, сегодня выступили серьёзно. Мы полностью доминировали над соперником, который сразу же закрылся в обороне. Иногда было сложно вскрывать зоны, но все сохраняли терпение, держали мяч, старались проводить атаки через фланги. Были отличные голы. Повторюсь, что футболисты проявили себя очень серьёзно, я доволен их игрой.

Что касается Бернарда, то у него постоянная проблема с плечом. Мы оценим ситуацию и посмотрим, сможет ли он помочь "Шахтёру" в поединке с "Ромой", - заявил Фонсека на пресс-конференции.

Евгений Ренёв, terrikon.com из Харькова


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