Игроки клуба Английской Премьер-Лиги на сборах в Испании угнали такси

Импровизация игроков «Вест Бромвича» в быту, к сожалению, не сказывается на продвижение команды вверх в турнирной таблице АПЛ

Игроки клуба Английской Премьер-Лиги на сборах в Испании угнали такси
Фото: Википедия

Замыкающий турнирную таблицу Английской Премьер-Лиги клуб «Вест Бромвич Альбион» расследует инцидент с участием четырех игроков первой команды, которые подозреваются в краже такси во время тренировочного сбора в Барселоне.

Неутешительные результаты «ВБА» в последних матчах АПЛ подтолкнули главного тренера «дроздов» Алана Пардью к нетрадиционному решению проблемы - коуч увез своих подопечных в Испанию, чтобы сменить обстановку и провести несколько дней в более благоприятных климатических условиях.

Однако этот тренировочный сбор оказался омрачен неприятным инцидентом. Как сообщает The Telegraph, во время одного из свободных вечеров четверо игроков "Вест Бромвича" угнали под утро такси, которое находилось без водителя, чтобы вернуться в свой отель The One.

Бросив машину близ отеля, подопечные Пардью спокойно разошлись по своим номерам. На утро игроки были доставлены в полицейский участок, чтобы дать показания.

В своем официальном заявлении "Вест Бромвич" сообщает, что клуб проводит внутреннее расследование по поводу случившегося. Имена угонщиков не раскрываются.

17 февраля «ВБА» играет матч Кубка Англии с «Саутгемптоном». Смеем предположить, что те игроки, которые не попадут в состав на этот поединок – являются подозреваемыми по инциденту в Барселоне.


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