"Шахтер" разгромил "Черноморец" 5:0 в первом матче после зимней паузы

Отличились Феррейра (дважды), Марлос (дважды) и Коваленко.

Донецкий "Шахтер" разгромил одесский "Черноморец" со счетом 5:0 в первом матче весенней части сезона Украинской премьер-лиги.

У чемпионов Украины отличились Факундо Феррейра (дважды), Марлос (дважды) и Виктор Коваленко. Марлос при этом сделал три результативных передачи.

Следующий матч команда Паулу Фонсеки проведет 21 февраля в Харькове против "Ромы" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что после 20 туров "Шахтер" опережает идущее вторым "Динамо" на шесть очков. У киевлян одна игра в запасе, также до сих пор не решен вопрос по матчу с "Мариуполем".