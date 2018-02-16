Отбор ЧЕ-2019: Оранжевый орешек раскололи!

Женская сборная Украины добыла очередную победу в отборочном турнире первенства Европы - на этот раз наша команда разгромила голландок.

Группа F

Среда. Киев. Дворец спорта. Украина - Голландия - 84:49. В атаке Алина ЯГУПОВА. Фото: fiba.com

УКРАИНА - ГОЛЛАНДИЯ - 84:49 (17:7, 22:16, 24:16, 21:10)

Украина: Белоцерковская (8 + 5 передач), Ягупова (39 + 10 подборов + 4 передачи + 5 перехватов), Ольховик (3), Радулович (5), Удоденко (15 + 5 передач) - старт; Самбурская (2), Бережинская (5 + 5 подборов), Науменко (5), Краевская (2), Горобец.

Голландия: Броринг (10 + 6 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Адамс (4), Буттер (3), Ндиба (3), ван Гринсвен (14 + 7 подборов) - старт; Л.Беттонвил (7), Д.Беттонвил (6 + 6 подборов), Йонгелинг (2), Клеркс, Слим, Вестерик.

Судьи: Купатадзе (Грузия), Эмлек (Турция), Стасиев (Молдавия).

Киев . Дворец 14 февраля.. Дворец спорта . 3500 зрителей.

Испании основная задача украинской сборной упростилась и усложнилась одновременно. Ведь если предположить, что испанки и в ноябре на своей площадке возьмут верх над нашими девчатами, то им, дабы иметь лучшие дополнительные показатели среди всех тех, кто займет в своих группах вторые места, в этом матче необходимо было выигрывать с как можно более крупным счетом. А кто помнит ход первой После поражения отосновная задача украинской сборной упростилась и усложнилась одновременно. Ведь если предположить, что испанки и в ноябре на своей площадке возьмут верх над нашими девчатами, то им, дабы иметь лучшие дополнительные показатели среди всех тех, кто займет в своих группах вторые места, в этом матче необходимо было выигрывать с как можно более крупным счетом. А кто помнит ход первой игры с Голландией в текущем турнире, тот наверняка имел серьезные основания усомниться в возможности ее разгрома.

Однако на самом деле все оказалось намного проще. Главная сила голландских баскетболисток нынешнего поколения заключается исключительно в умении оказывать на соперниц атлетическое давление. Кто перед ним спасовал - тому реально не позавидуешь. А кто и сам в силовой манере действий не промах - тому и расколоть оранжевый орешек вполне по силам.

Безусловно, Горан Бошкович все это прекрасно осознавал, поэтому в стартовой пятерке вновь выпустил четырех исполнительниц, которых толкание плечами явно не смутит. И действительно не смутило. Соответственно, лишив оппоненток возможности прорываться под свой щит методом слона сквозь чащу, они вынудили тех атаковать преимущественно со средних и дальних позиций.

Но снайперские качества - вовсе не конек гостей. И массовые промахи частенько оборачивались для них результативными контратаками украинок. В них наиболее преуспела Алина Ягупова, которая в подобной игре чувствует себя бесподобно. Поэтому не стоит удивляться, что в конечном счете она записала на свой счет не намного меньше очков, нежели вся сборная Голландии. И для итогового разгрома с шикарной разницей «+35» этого оказалось вполне достаточно.

Таким образом, в случае победы 17 ноября в гостях над Болгарией, сборная Украины может досрочно решить задачу выхода в финальную часть чемпионата Европы.

Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине

Испания - Болгария - 97:57.

И В П ИО О

1. Испания 4 4 0 353-193 8

2. УКРАИНА 4 3 1 318-223 7

3. Голландия 4 1 3 216-326 5

4. Болгария 4 0 4 221-366 4

5-й тур, 17 ноября : Болгария - УКРАИНА, Голландия - Испания .

6-й тур, 21 ноября : Испания - УКРАИНА, Голландия - Болгария.

Группа A. Словакия - Босния - 100:95 3ОТ. Черногория - Исландия - 69:37.

Черногория, Словакия - 7, Босния - 6, Исландия - 4.

Группа B. Польша - 71:50. Турция - Эстония - 86:48. Белоруссия -- 71:50.

Польша - 5, Эстония - 4. Турция - 8, Белоруссия - 7,- 5, Эстония - 4.

Группа C. Венгрия - Литва - 78:76. РоSSия - Албания - 148:35.

РоSSия - 8, Венгрия - 7, Литва - 5, Албания - 4.

Группа D. Греция - Португалия - 81:59. Израиль - Великобритания - 74:76.

Греция , Великобритания - 7, Израиль - 6, Португалия - 4.

Группа E. Словения - Румыния - 78:70. Франция - Финляндия - 90:40.

Словения - 8, Франция - 7, Румыния - 5, Финляндия - 4.

Группа G. Чехия - Германия - 82:67. Бельгия - Швейцария - 98:59.

Чехия - 8, Бельгия - 7, Германия - 5, Швейцария - 4.

Группа H. Италия - Македония - 93:33. Швеция - Хорватия - 63:55.

Италия, Швеция - 7, Хорватия - 6, Македония - 4.

В финальный турнир (июнь 2019 года в Латвии и Сербии) выходят победители групп и 6 лучших команд из числа занявших вторые места.