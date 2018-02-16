Отбор ЧЕ-2019: Оранжевый орешек раскололи!

После поражения от Испании основная задача украинской сборной упростилась и усложнилась одновременно. Ведь если предположить, что испанки и в ноябре на своей площадке возьмут верх над нашими девчатами, то им, дабы иметь лучшие дополнительные показатели среди всех тех, кто займет в своих группах вторые места, в этом матче необходимо было выигрывать с как можно более крупным счетом. А кто помнит ход первой игры с Голландией в текущем турнире, тот наверняка имел серьезные основания усомниться в возможности ее разгрома.
Однако на самом деле все оказалось намного проще. Главная сила голландских баскетболисток нынешнего поколения заключается исключительно в умении оказывать на соперниц атлетическое давление. Кто перед ним спасовал - тому реально не позавидуешь. А кто и сам в силовой манере действий не промах - тому и расколоть оранжевый орешек вполне по силам.
Безусловно, Горан Бошкович все это прекрасно осознавал, поэтому в стартовой пятерке вновь выпустил четырех исполнительниц, которых толкание плечами явно не смутит. И действительно не смутило. Соответственно, лишив оппоненток возможности прорываться под свой щит методом слона сквозь чащу, они вынудили тех атаковать преимущественно со средних и дальних позиций.
Но снайперские качества - вовсе не конек гостей. И массовые промахи частенько оборачивались для них результативными контратаками украинок. В них наиболее преуспела Алина Ягупова, которая в подобной игре чувствует себя бесподобно. Поэтому не стоит удивляться, что в конечном счете она записала на свой счет не намного меньше очков, нежели вся сборная Голландии. И для итогового разгрома с шикарной разницей «+35» этого оказалось вполне достаточно.
Таким образом, в случае победы 17 ноября в гостях над Болгарией, сборная Украины может досрочно решить задачу выхода в финальную часть чемпионата Европы.
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