Отбор ЧЕ-2019: Оранжевый орешек раскололи!

Женская сборная Украины добыла очередную победу в отборочном турнире первенства Европы - на этот раз наша команда разгромила голландок.
 
Группа F
Фото Отбор ЧЕ-2019: Оранжевый орешек раскололи!
Среда. Киев. Дворец спорта. Украина - Голландия - 84:49. В атаке Алина ЯГУПОВА. Фото: fiba.com
 
УКРАИНА - ГОЛЛАНДИЯ - 84:49 (17:7, 22:16, 24:16, 21:10)
 
Украина: Белоцерковская (8 + 5 передач), Ягупова (39 + 10 подборов + 4 передачи + 5 перехватов), Ольховик (3), Радулович (5), Удоденко (15 + 5 передач) - старт; Самбурская (2), Бережинская (5 + 5 подборов), Науменко (5), Краевская (2), Горобец.
 
Голландия: Броринг (10 + 6 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Адамс (4), Буттер (3), Ндиба (3), ван Гринсвен (14 + 7 подборов) - старт; Л.Беттонвил (7), Д.Беттонвил (6 + 6 подборов), Йонгелинг (2), Клеркс, Слим, Вестерик. 
 
Судьи: Купатадзе (Грузия), Эмлек (Турция), Стасиев (Молдавия).
 
14 февраля. Киев. Дворец спорта. 3500 зрителей.
 
После поражения от Испании основная задача украинской сборной упростилась и усложнилась одновременно. Ведь если предположить, что испанки и в ноябре на своей площадке возьмут верх над нашими девчатами, то им, дабы иметь лучшие дополнительные показатели среди всех тех, кто займет в своих группах вторые места, в этом матче необходимо было выигрывать с как можно более крупным счетом. А кто помнит ход первой игры с Голландией в текущем турнире, тот наверняка имел серьезные основания усомниться в возможности ее разгрома.
 
Однако на самом деле все оказалось намного проще. Главная сила голландских баскетболисток нынешнего поколения заключается исключительно в умении оказывать на соперниц атлетическое давление. Кто перед ним спасовал - тому реально не позавидуешь. А кто и сам в силовой манере действий не промах - тому и расколоть оранжевый орешек вполне по силам. 
 
Безусловно, Горан Бошкович все это прекрасно осознавал, поэтому в стартовой пятерке вновь выпустил четырех исполнительниц, которых толкание плечами явно не смутит. И действительно не смутило. Соответственно, лишив оппоненток возможности прорываться под свой щит методом слона сквозь чащу, они вынудили тех атаковать преимущественно со средних и дальних позиций.
 
Но снайперские качества - вовсе не конек гостей. И массовые промахи частенько оборачивались для них результативными контратаками украинок. В них наиболее преуспела Алина Ягупова, которая в подобной игре чувствует себя бесподобно. Поэтому не стоит удивляться, что в конечном счете она записала на свой счет не намного меньше очков, нежели вся сборная Голландии. И для итогового разгрома с шикарной разницей «+35» этого оказалось вполне достаточно.
 
Таким образом, в случае победы 17 ноября в гостях над Болгарией, сборная Украины может досрочно решить задачу выхода в финальную часть чемпионата Европы. 
 
Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине
 
Испания - Болгария - 97:57. 
 
И В П ИО О
 
1. Испания 4 4 0 353-193 8
 
2. УКРАИНА 4 3 1 318-223 7
 
3. Голландия 4 1 3 216-326 5
 
4. Болгария 4 0 4 221-366 4
 
5-й тур, 17 ноября: Болгария - УКРАИНА, Голландия - Испания
 
6-й тур, 21 ноября: Испания - УКРАИНА, Голландия - Болгария. 
 
Группа A. Словакия - Босния - 100:95 3ОТ. Черногория - Исландия - 69:37. 
Черногория, Словакия - 7, Босния - 6, Исландия - 4. 
 
Группа B. Турция - Эстония - 86:48. Белоруссия - Польша - 71:50. 
Турция - 8, Белоруссия - 7, Польша - 5, Эстония - 4. 
 
Группа C. Венгрия - Литва - 78:76. РоSSия - Албания - 148:35. 
РоSSия - 8, Венгрия - 7, Литва - 5, Албания - 4. 
 
Группа D. Греция - Португалия - 81:59. Израиль - Великобритания - 74:76. 
Греция, Великобритания - 7, Израиль - 6, Португалия - 4. 
 
Группа E. Словения - Румыния - 78:70. Франция - Финляндия - 90:40. 
Словения - 8, Франция - 7, Румыния - 5, Финляндия - 4. 
 
Группа G. Чехия - Германия - 82:67. Бельгия - Швейцария - 98:59. 
Чехия - 8, Бельгия - 7, Германия - 5, Швейцария - 4. 
 
Группа H. Италия - Македония - 93:33. Швеция - Хорватия - 63:55. 
Италия, Швеция - 7, Хорватия - 6, Македония - 4. 
 
В финальный турнир (июнь 2019 года в Латвии и Сербии) выходят победители групп и 6 лучших команд из числа занявших вторые места. 


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