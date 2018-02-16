Сотрудники УЕФА получили письма с угрозами

Расследование участия албанского клуба "Скендербеу" в договорных матчах принимает новый оборот. Напомним, что албанский клуб был уличен в организации матчей с фиксированным результатом, что уже привело к годичной дисквалификации - в сезоне 2016/17 не принимал участия в еврокубках.

Дальнейшее расследование, основанное на данных, собранных системой контроля за мошенничеством (BFDS) УЕФА, показало, что деятельность "Скендербеу" имеет куда большие масштабы, а, следовательно, может повлечь за собой и более серьезное наказание. Согласно неофициальной информации, распространенной накануне СМИ, речь может идти о десятилетней дисквалификации албанского клуба.

Вместе с тем, сегодня Дисциплинарные инспекторы УЕФА, работающие над этим делом, получили анонимные угрозы. Предполагается, что злоумышленники постараются запугать сотрудников УЕФА, вынудив их прекратить свою работу. В официальном заявлении УЕФА говорится, что организация уже проинформировала полицию. "Мы никогда не допустим, чтобы сотрудники УЕФА подвергались угрозам или запугиванию со стороны третьих лиц", - заявил президент УЕФА Александер Чеферин.


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