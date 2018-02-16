Сотрудники УЕФА получили письма с угрозами

Расследование участия албанского клуба "Скендербеу" в договорных матчах принимает новый оборот. Напомним, что албанский клуб был уличен в организации матчей с фиксированным результатом, что уже привело к годичной дисквалификации - в сезоне 2016/17 не принимал участия в еврокубках.

Дальнейшее расследование, основанное на данных, собранных системой контроля за мошенничеством (BFDS) УЕФА , показало, что деятельность "Скендербеу" имеет куда большие масштабы, а, следовательно, может повлечь за собой и более серьезное наказание. Согласно неофициальной информации, распространенной накануне СМИ , речь может идти о десятилетней дисквалификации албанского клуба.