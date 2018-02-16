Андриевский: Вернидуб настраивает нас на игру с Карпатами

Полузащитник "Зари" Александр Андриевский с нетерпением ожидает возобновления весенней части чемпионата Украины. На днях луганчане сыграют с "Карпатами".

- Насколько изменится "Заря" весной?

- Действительно, команда заметно омолодилась. Пришли новые игроки, они усилят конкуренцию за место в составе. Уверен, что новички помогут "Зари" во второй части чемпионата. Впрочем, у нас, как и раньше, сплоченный коллектив.

О тактических нюансах говорить не стану (улыбается). Думаю, мы хорошо поработали и в этом направлении. Пусть это будет сюрпризом для наших соперников. Но понимаем, насколько сложным будет ближайший матч против "Карпат". Мы уже просматривали видео с игрой львовян, ознакомились с их возможностями и убедились, что у них неплохая группа атаки.

- Решит ли "Заря" задачу попадания в первую шестерку?

- Нам не стоит заглядывать сейчас в турнирную таблицу. Ясно одно: если мы выиграем три матча - решим поставленную задачу. Нам не нужно ни от кого зависеть, надо рассчитывать только на собственные силы.

- Какие слова находит Юрий Вернидуб, чтобы мотивировать команду?

- Сейчас он настраивает нас на ближайшую игру с "Карпатами". Тренер просит не расслабляться, все мы понимаем, что нужно брать очки, чтобы весной бороться за попадание в еврокубки.

- У конце сезона у вас заканчивается соглашение с "Зарей"...

- Да. Но сейчас я полностью сосредоточен на выступлениях за "Зарю". Моя дальнейшая судьба решится летом. Здесь все зависит от луганского клуба, поскольку мой контракт принадлежит "Динамо", - напомнил Андриевский.