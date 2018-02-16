Конте: Надеюсь, с Халл Сити разберемся без переигровки

Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился ожиданиями от встречи с "Халл Сити" в рамках 1/8 финала Кубка Англии.

- Я много раз доходил до финалов, в прошлом сезоне - с "Челси". Впрочем, как вы знаете, в кубковых турнирах не всегда побеждает команда, которая этого заслуживает. Здесь играют роль разные факторы. Можно встретиться с командой, у которой сложный период, отчего удастся обыграть её. Или это может сделать ваш противник. Победа в кубке отличается от победы в чемпионате. В чемпионате нужна стабильность. В кубке ты совершаешь одну ошибку – и проигрываешь.

Хорошо, что мы играем сегодня, потому что у нас будет три дня на подготовку к игре с "Барселоной". В то же время, между этими играми у нас будет три больших матча в чемпионате. Если нам и повезло сыграть сегодня вечером, то очень не повезло с календарем в период между двумя матчами с "Барселоной". Нам придется сыграть с "Барселоной", МЮ, "Манчестер Сити", "Кристал Пэлас" и снова "Барселоной".

У нас была переигровка с "Норвичем", так что я надеюсь выиграть матч и пройти в следующий раунд без переигровки, - отметил Конте в интервью клубной пресс-службе.


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