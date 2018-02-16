Гаттузо премируют новым контрактом с Миланом

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо скоро подпишет новый контракт, сообщает La Repubblica. 40-летний специалист возглавил "россонери" после слабого начала сезона, заменив на тренерской скамье уволенного Винченцо Монтеллу.

Последние результаты команды более чем удовлетворительны. "Милан" не проигрывает в шести последних турах в Серии А, в полуфинале Кубка Италии выбил в дерби "Интер", а крупной победой на выезде над "Лудогорцем" гарантировал выход в 1/8 финала Лиги Европы.

В настоящее время Гаттузо является самым низкооплачиваемым тренером в Серии A, получая всего 120 тысяч евро за сезон. Для сравнения, наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри зарабатывает семь миллионов евро в год, а вторым по зарплатной ведомости является Лучано Спаллетти с четырьмя миллионами.

Руководство "Милана" готово предложить Гаттузо гораздо лучшие финансовые условия, и место на тренерской скамейке в следующем сезоне.