Иньеста может перебраться в Китай. Футбол
Один из лидеров "Барселоны" Андрес Иньеста на закате своей карьеры может заработать огромные деньги. Как сообщает испанская пресса, испанец получил предложение продолжить свою карьеру в китайском клубе "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Предложение весьма заманчивое - китайцы готовы платить Иньесте 35 млн. евро за сезон. Не удивительно, что титулованный футболист всерьез задумался над ответом, хотя и не принял еще окончательного решения. Сообщается, что у Иньесты есть полтора месяца на размышления - до конца марта.
Первые переговоры прошли в конце декабря, однако футболист дал понять, что не намерен покидать "Барселону" во время зимнего трансферного окна и доиграет оставшуюся часть сезона в каталонском клубе.
Если сторонам все же удастся заключить соглашение, то Иньеста станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в истории футбола.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
16.02.2018 09:52