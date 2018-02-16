Иньеста может перебраться в Китай. Футбол

Один из лидеров "Барселоны" Андрес Иньеста на закате своей карьеры может заработать огромные деньги. Как сообщает испанская пресса, испанец получил предложение продолжить свою карьеру в китайском клубе "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Предложение весьма заманчивое - китайцы готовы платить Иньесте 35 млн. евро за сезон. Не удивительно, что титулованный футболист всерьез задумался над ответом, хотя и не принял еще окончательного решения. Сообщается, что у Иньесты есть полтора месяца на размышления - до конца марта.

Первые переговоры прошли в конце декабря, однако футболист дал понять, что не намерен покидать "Барселону" во время зимнего трансферного окна и доиграет оставшуюся часть сезона в каталонском клубе.

Если сторонам все же удастся заключить соглашение, то Иньеста станет одним из самых высокооплачиваемых игроков в истории футбола.