Олимпийская чемпионка снялась с соревнований из-за норовируса

Звезда горных лыж Микаэла Шиффрин, возможно, заболела норовирусом на Олимпиаде в Пхенчхане. Сегодня олимпийская чемпионка в гигантском слаломе осталась без медалей в своей коронной дисциплине - слаломе. Вскоре после этого она заявила, что отказывается от выступления на завтрашнем Супергиганте на Играх. Причиной являются симптомы вирусной инфекции.

"Я не чувствую себя хорошо. Я не знаю, что произошло, но это было внезапно. Это похоже на вирус, но это, безусловно, не стресс", - цитирует Шиффрин французская пресса.

Все симптомы коварной инфекции, которая скосила уже 224 человека, включая двух швейцарских спортсменов. Один из инфицированных швейцарцев - чемпион мира в 2015 году в слоупстайле Фабиан Бош, а имя второго не сообщается. Они уже прошли острую фазу болезни и должны начать свои выступления на соревнованиях.

Болезнь начинается с тошноты, рвоты, диареи, боли в животе и мышцах, головной боли и повышению температуры.

Эпидемия вспыхнула в середине прошлой недели, заставив хозяев отправить в карантин 1200 олимпийских офицеров безопасности, а 900 военнослужащих были срочно мобилизованы на их место.

Организаторы продолжают пытаться выяснить источник инфекции, проверяя качество воды и проверяя олимпийские объекты, рестораны и гостиницы.


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