США одерживает первую победу на олимпийском турнире

Райан Донато забросил две шайбы при численном превосходстве, что оказалось решающим для победы США со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) над командой Словакии во втором туре группы B на Олимпийском турнире по хоккею с шайбой. Победа позволила американцам стать лидерами группы с четырьмя очками, и в заключительном туре они встретятся с командой РоSSии.

Матч между Соединенными Штатами и Словакией начался довольно скучно всего с тремя бросками за первые шесть минут игры, однако удаление Марека Ховгорки за задержку, позволило американской команде выйти вперед благодаря Донато. Однако, преимущество американцев продержалось всего всего 25 секунд после того, как отличился Андрею Кудырна с паса Томаша Сурови.

Второй период получился "сухим", а победную шайбу Донато забросил с паса Марка Аркобелло на третьей минуте третьего периода. Последние 48 секунд игры словаки заменили своего вратаря на шестого полевого, но это не помогло избежать им поражения.

Team #USA edged Slovakia #SVK 2-1 thanks to a pair of goals from @DonatoRyan. Find more pics and the game recap here: https://t.co/ItPAcYrziT #PyeongChang2018 #IceHockey

Photo: Andre Ringuette / HHOF-IIHF Images pic.twitter.com/GYWGOG6kf3

— IIHF (@IIHFHockey) 16 февраля 2018 г.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020
Все медалисты Олимпиады 2018: 10 февраляВсе медалисты Олимпиады 2018: 10 февраля
Норвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спускеНорвежец Свиндаль - олимпийский чемпион в скоростном спуске
После пятисотого матча Буффона Ювентус выходит на первое место. ФутболПосле пятисотого матча Буффона Ювентус выходит на первое место. Футбол
Олимпиада 2018: швейцарки разбили объединенную корейскую сборнуюОлимпиада 2018: швейцарки разбили объединенную корейскую сборную
Блок рекламы


Похожие новости
НХЛ: Кросби приносит победу Питтсбургу, Вашингтон уступает, Бостон опережает ВегасНХЛ: Кросби приносит победу Питтсбургу, Вашингтон уступает, Бостон опережает Вегас
Бундеслига: "Бавария" одержала девятую победу подряд, обыграв "Шальке"Бундеслига: "Бавария" одержала девятую победу подряд, обыграв "Шальке"
Марсель упустил победу над Сент-ЭтьеномМарсель упустил победу над Сент-Этьеном
Кубок Германии: Майнц подарил Айнтрахту крупную победуКубок Германии: Майнц подарил Айнтрахту крупную победу
"Марсель" одержал самую крупную победу за 70 лет"Марсель" одержал самую крупную победу за 70 лет
УЕФА отреагировал на продажу медали "Шахтера" за победу в Кубке УЕФА. ФутболУЕФА отреагировал на продажу медали "Шахтера" за победу в Кубке УЕФА. Футбол
В интернете продают медаль "Шахтера" за победу в Кубке УЕФАВ интернете продают медаль "Шахтера" за победу в Кубке УЕФА
Кременчук забил Галицкам Львам пять шайб и увез победу из НовояворивскаКременчук забил Галицкам Львам пять шайб и увез победу из Новояворивска
Белый Барс одержал победу над Волками, пропустив три шайбыБелый Барс одержал победу над Волками, пропустив три шайбы
НХЛ: Малкин приносит победу Питтсбургу, Овечкин помогает выиграть ВашингтонуНХЛ: Малкин приносит победу Питтсбургу, Овечкин помогает выиграть Вашингтону
Последние новости
Подгружаем последние новости