США одерживает первую победу на олимпийском турнире

Райан Донато забросил две шайбы при численном превосходстве, что оказалось решающим для победы США со счетом 2:1 (1:1, 0:0, 1:0) над командой Словакии во втором туре группы B на Олимпийском турнире по хоккею с шайбой. Победа позволила американцам стать лидерами группы с четырьмя очками, и в заключительном туре они встретятся с командой РоSSии.

Матч между Соединенными Штатами и Словакией начался довольно скучно всего с тремя бросками за первые шесть минут игры, однако удаление Марека Ховгорки за задержку, позволило американской команде выйти вперед благодаря Донато. Однако, преимущество американцев продержалось всего всего 25 секунд после того, как отличился Андрею Кудырна с паса Томаша Сурови.

Второй период получился "сухим", а победную шайбу Донато забросил с паса Марка Аркобелло на третьей минуте третьего периода. Последние 48 секунд игры словаки заменили своего вратаря на шестого полевого, но это не помогло избежать им поражения.