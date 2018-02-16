Шведская сенсация в биатлоне потратит олимпийские призовые на ванну
Сенсационная олимпийская чемпионка в индивидуальной биатлонной гонке на дистанции 15 километров Ханна Эберг призналась, что призовые деньги за титул потратит на приобретение новой ванны в ванную комнату. Об этом она заявила в интервью шведскому изданию "Экспрессен".
Она получит сто тысяч шведских крон от местной федерации, что составляет около десяти тысяч евро. Сумма не кажется впечатляющей, но это целое состояние по меркам тех денег, которые биатлонисты получают за весь сезон за выступления на этапах Кубка мира - от 5000 до 7000 евро.
"На что я потрачу деньги? Летом, с моим другом (25-летним биатлонистом Йеспером Нелиным), мы собираемся жить вместе самостоятельно. Теперь, по крайней мере, я спокойна, что мы сможем приобрести ванну", - разоткровенничалась 22-летняя Эберг.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
16.02.2018 09:06
16.02.2018 09:52