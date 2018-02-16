Шведская сенсация в биатлоне потратит олимпийские призовые на ванну

Сенсационная олимпийская чемпионка в индивидуальной биатлонной гонке на дистанции 15 километров Ханна Эберг призналась, что призовые деньги за титул потратит на приобретение новой ванны в ванную комнату. Об этом она заявила в интервью шведскому изданию "Экспрессен".

Она получит сто тысяч шведских крон от местной федерации, что составляет около десяти тысяч евро. Сумма не кажется впечатляющей, но это целое состояние по меркам тех денег, которые биатлонисты получают за весь сезон за выступления на этапах Кубка мира - от 5000 до 7000 евро.

"На что я потрачу деньги? Летом, с моим другом (25-летним биатлонистом Йеспером Нелиным), мы собираемся жить вместе самостоятельно. Теперь, по крайней мере, я спокойна, что мы сможем приобрести ванну", - разоткровенничалась 22-летняя Эберг.


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