Хачериди: Греки провоцировали, кричали после любого касания. Футбол

Защитник "Динамо" Евгений Хачериди остался доволен мировой в Афинах. По мнению центрбека киевлян, теперь у вице-чемпиона Украины есть преимущество над АЕКом.

- Результат считаю закономерным. 1:1 - это неплохой результат, но второй тайм провалили. Сыграли плохо - отошли наглухо назад и отбивались. Вроде все были сконцентрированы на игре. Может быть, силёнок не хватило. АЕК сейчас в накате, а мы только после сборов.

Соперники провоцировали и кричали после любого касания. Но это же греки, поэтому не обращал внимания. АЕК - неплохая команда. Мы этого и ожидали, поскольку смотрели игры, отмечали их агрессию в атаке.