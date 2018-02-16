Хачериди: Греки провоцировали, кричали после любого касания. Футбол
Защитник "Динамо" Евгений Хачериди остался доволен мировой в Афинах. По мнению центрбека киевлян, теперь у вице-чемпиона Украины есть преимущество над АЕКом.
- Результат считаю закономерным. 1:1 - это неплохой результат, но второй тайм провалили. Сыграли плохо - отошли наглухо назад и отбивались. Вроде все были сконцентрированы на игре. Может быть, силёнок не хватило. АЕК сейчас в накате, а мы только после сборов.
Соперники провоцировали и кричали после любого касания. Но это же греки, поэтому не обращал внимания. АЕК - неплохая команда. Мы этого и ожидали, поскольку смотрели игры, отмечали их агрессию в атаке.
У нас есть небольшое преимущество, но нужно доказывать это в Киеве. Надеюсь, болельщики придут на стадион и поддержат "Динамо". Мы постепенно набираем форму. Сейчас будет чемпионат, потом Лига Европы. Думаю, к ответной игре с АЕКом будем в хороших кондициях, - сказал Хачериди в эфире телеканала "Футбол 2".
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