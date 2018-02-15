Неожиданное равновесие. Лига Европы: АЕК - "Динамо" - 1:1

АЕК превзошел вчера на своем поле «Динамо» по большинству ключевых показателей (киевляне реализовали единственный удар в створ), но максимум, чего смог добиться - ничьей, делающей команду Александра Хацкевича фаворитом ответной игры, которая состоится в будущий четверг в Киеве

АЕК - Динамо - 1:1 (0:1)

Голы: Цыганков, 19 (0:1). Айдаревич, 80 (1:1).

АЕК (Афины): Баркас, Бакакис, Лампропулос, Вранеш, Родригу Галу, Галанопулос (Айдаревич, 79), Андре Симойнш, Клонаридис (Христодулопулос, 52), Бакасетас, Ливая, Якумакис (Араухо, 58).

Наказания: Хачериди, 5. Ливая, 22. Гармаш, 30. Вранеш, 45. Шепелев, 71. Жуниор Мораэс, 77 (предупреждения).

Судьи: Дель Серро, Юсте Хименес, Санчес Мартинес (все - Испания).

15 февраля. Афины. Стадион «Спирос Луис».

Дмитрий ИЛЬЧЕНКО из Афин

То ли вымещал вчера зло на ком-то весь ареопаг греческих богов, то ли просто позабыл кто-то плотно закрутить кран в небесной канцелярии - с раннего утра дождь поливал Афины как из ведра. Динамовцам пришлось даже отменить утреннюю разминку на примыкающей к их отелю поляне, ограничившись занятием в тренажерном зале.

Казалось, ливень не закончится никогда. Однако буквально за три часа до игры он как по команде остановился, а за полтора, когда полицейские перекрыли встречный поток, чтобы пропустить к стадиону «Спирос Луис» кортеж с автобусом киевской команды - о непогоде ничто уже не напоминало. В том числе и стремительно высохший асфальт.

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Александр Хацкевич, возможно, и сомневался накануне по ряду позиций, однако за час с небольшим до стартового свистка представитель «Динамо» поставил птички в электронной форме стартового протокола напротив игроков, появление которых на поле с первых минут было предсказуемым.

Николай Морозюк, а не Виталий Миколенко вместо получившего на сборах травму Йосипа Пиварича слева в обороне, Виталий Буяльский, а не Николай Шапаренко в связке с Денисом Гармашем в середине поля, Жуниор Мораэс, а не Дьемерси Мбокани на острие. Наконец, не Артур Рудько, а успевший поучаствовать после возвращения в родной клуб только в одном спарринге Денис Бойко.

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А вот Мануэль Хименес удивил. Было известно, что Масуд Шоджаеи за пару дней до игры загрипповал, а Панайотис Коне повредил заднюю поверхность бедра - да так, что не сможет сыграть и спустя неделю в ответном матче. Но мало кто ожидал, что впереди у АЕКа сыграет Гиоргос Якумакис, единственный раз выходивший в этом году в основе в кубковом матче… 9 января, а в Лиге Европе до вчерашнего вечера сыгравший лишь 11 минут.

На левом фланге атаки Хименес поставил на Виктора Клонаридиса, что тоже стало немалым сюрпризом: в его активе за весь сезон один кубковый поединок в основном составе плюс два выхода на замену. Плюс - полторы еврокубковые встречи.

Но главным сюрпризом, конечно, стал перевод в запас Дмитрия Чигринского…

***

Начало получилось тревожным: Евгений Хачериди сбил Якумакиса, тот исполнил штрафной - и Бойко, как всегда решительно сыгравший на выходе, зацепил кулаками Тамаша Кадара и Гармаша. Защитник, неодобрительно ворча и отряхивая дерн, поднялся сразу, а вот хавбеку, по обыкновению исполнявшему роль скрытого нападающего, потребовалась помощь врачей. На поле он вернулся с устрашающей повязкой на голове, но атакующего темпа и цепкости в единоборствах не сбавил.

Один из фолов Хачериди на плотно опекаемом Якумакисе стоил динамовцу «горчичника» - и теперь всякий раз, когда высокорослому оборонцу хотелось о чем-то поговорить с судьей или с соперником, Кадар делал страшные глаза и отводил партнера в сторону, а невозмутимый до этого Хацкевич в особо тревожных случаях поднимался со скамейки.

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Но вскоре тренер сорвался с места совсем по другой причине. Дерлис Гонсалес, подыграв себе всеми дозволенными частями тела, дотащил до штрафной мяч и Михалиса Бакакиса - и прострелил в очевидном расчете на Буяльского. Тот, стелясь по газону, подправил передачу на линию вратарской - Виктору Цыганкову оставалось лишь на полном ходу вонзить мяч в совершенно пустые ворота.

Греки бросились отыгрываться, не брезгуя ничем. Марко Ливая попытался «нарисовать» при входе в штрафную пенальти, но арбитр видел, что Морозюк не коснулся его ноги - и выписал хорвату предупреждение, равнозначное увольнительной на ответный киевский матч. Стоило игре немного успокоиться - и «горчичник» прописали Гармашу, жестоко въехавшему сзади в ноги Тасосу Бакасетасу.

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Хозяева стали играть не просто жестко - грубо. Буяльскому врезал по опорной ноге Андре Симойнш, высоко выпрыгивавший Огнен Враньеш коленом влетел в спину Цыганкову. Все это происходило перед самым перерывом, как бы задавая тенденции на второй тайм.

Вторую половину соперники начали без замен, но вскоре, всего пять минут спустя, Хименес выпустил на левый край атаки обладателя настолько длинной фамилии, что на спине у него значится имя. Лазарос Христодулопулос (а речь о нем) сменил Клонаридиса - и еще до того, как выходом со скамейки Серхио Араухо был до бритвенной остроты заточен наконечник АЕКа, выстрелил с угла штрафной. Мяч просвистел над самой перекладиной!

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Христодулопулос постоянно обострял игру - и в одном из эпизодов, когда он врывался в штрафную, Гармаш не нашел ничего лучшего, чем опрокинуть его перед линией. Лазарос (для простоты будем называть его именно так) пытался поспорить с арбитром, намекая на пенальти, но, довольствовавшись штрафным, прямо со «стандарта» влепил мяч… в голову Хачериди. Голова оказалась крепкой - в игру защитник вернулся практически мгновенно.

Еще одну желтую карточку заработал Владимир Шепелев, притормозивший Бакасетаса. Тот при исполнении штрафного поймал соперников обманным движением, Родригу Галу, чуть не впервые пробивший по динамовским воротам, метил в нижний угол, но Бойко этот выстрел парировал.

***

Чуть погодя вратарь отразил новый удар (Морозюк отчаянно вынес мяч из штрафной), еще один. Но когда Лазарос вновь заработал «стандарт», с первой попытки отправил в нокдаун Жуниора Мораэса, а со второй - по длинной дуге перебросил мяч через плотное скопление своих и чужих, выскочивший у дальней стойки как чертик из табакерки Астрит Айдаревич кивком головы сравнял счет.

Времени вроде бы оставалось достаточно, но в активности киевляне не прибавили. Зато усилили давление греки: Лазарос после фланговой подачи Ливаи пробил головой чуть выше цели. Выход с началом компенсированных четырех минут Шапаренко вместо Гармаша уже ничего не мог изменить…