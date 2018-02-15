Свитолина уступила Квитовой на Qatar Open

Третья ракетка турнира не сумела пробиться в четвертьфинал

Свитолина уступила Квитовой на Qatar Open
Элина Свитолина
Фото: womenstennisblog.com

Сильнейшая украинская теннисистка Элина Свитолина уступила в Дохе в третьем раунде Открытого чемпионата Катара чешке Петре Квитовой в двух сетах 4-6, 5-7.

Отметим, в первом круге турнира с призовым фондом 3,2 млн долл. выбыли украинки Леся Цуренко, проигравшая румынке Михаэле Бузэрнеску 5:7, 4:6 и Катерина Бондаренко, уступившая испанке Карле Суарес-Наварро 6:3, 3:6, 3:6.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Все медалисты Олимпиады 2018: 10 февраляВсе медалисты Олимпиады 2018: 10 февраля
После пятисотого матча Буффона Ювентус выходит на первое место. ФутболПосле пятисотого матча Буффона Ювентус выходит на первое место. Футбол
Ордабасы - Александрия: видеофрагменты матча. ФутболОрдабасы - Александрия: видеофрагменты матча. Футбол
Клуб 7-го дивизиона выгнал экс-игрока "Ливерпуля" из-за секс-скандала. ФутболКлуб 7-го дивизиона выгнал экс-игрока "Ливерпуля" из-за секс-скандала. Футбол
Бывшая украинская фигуристка выиграла золото Олимпиады 2018Бывшая украинская фигуристка выиграла золото Олимпиады 2018
Блок рекламы


Похожие новости
Свитолина покидает турнир в ДохеСвитолина покидает турнир в Дохе
Свитолина ломает традициюСвитолина ломает традицию
Братья Маррей в шоке, как организаторы помогли Федереру в финале Australian OpenБратья Маррей в шоке, как организаторы помогли Федереру в финале Australian Open
Australian Open: Халеп стала первой финалисткойAustralian Open: Халеп стала первой финалисткой
Australian Open: Возняцки стала первой финалисткойAustralian Open: Возняцки стала первой финалисткой
Australian Open: Федерер стал последним полуфиналистомAustralian Open: Федерер стал последним полуфиналистом
Свитолина впервые пробилась в четвертьфинал Australian OpenСвитолина впервые пробилась в четвертьфинал Australian Open
Свитолина: Статус одной из фавориток турнира добавляет давленияСвитолина: Статус одной из фавориток турнира добавляет давления
Australian Open: Надаль выходит в четвертьфиналAustralian Open: Надаль выходит в четвертьфинал
Australian Open: Возняцки почти не заметила РыбариковуAustralian Open: Возняцки почти не заметила Рыбарикову
Последние новости
Подгружаем последние новости