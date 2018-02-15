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Свитолина уступила Квитовой на Qatar Open Третья ракетка турнира не сумела пробиться в четвертьфинал Элина Свитолина Фото: womenstennisblog.com Сильнейшая украинская теннисистка Элина Свитолина уступила в Дохе в третьем раунде Открытого чемпионата Катара чешке Петре Квитовой в двух сетах 4-6, 5-7. Отметим, в первом круге турнира с призовым фондом 3,2 млн долл. выбыли украинки Леся Цуренко, проигравшая румынке Михаэле Бузэрнеску 5:7, 4:6 и Катерина Бондаренко, уступившая испанке Карле Суарес-Наварро 6:3, 3:6, 3:6.

LB.ua

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