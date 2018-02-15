Свитолина покидает турнир в Дохе
Элина Свитолина не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе. В поединке третьего раунда украинка уступила Петре Квитовой из Чехии - 4:6, 5:7. Соперницы были достойны друг друга и очень уверенно себя чувствовали на своих подачах. Достаточно сказать, что во втором сете был зафиксирован лишь один брейк: увы, подачу соперницы сумела взять Квитова. Отыграться и переломить ход игры Свитолина уже не смогла.
Напомним, что в этом году Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA в Брисбене. Кроме того, украинка впервые в своей карьере дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии.
В настоящий момент Элина Свитолина занимает третье место в рейтинге WTA.
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