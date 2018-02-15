Болельщики Динамо задержаны в Греции

Греческая пресса сообщает, что в четверг в Афинах были задержаны болельщики киевского "Динамо", приехавшие в столицу Греции на матч Лиги Европы против АЕКа. По информации издания newsbeast.gr, украинцы устроили беспорядки в одном из кафе, а затем оказали сопротивление прибывшим к месту событий полицейским.

Напомним, что матч 1/16 финала Лиги Европы между греческим АЕКом и киевским "Динамо" состоится сегодня, 15 февраля. Начало поединка - в 22:05 (время - киевское). "Динамо" - единственный украинский клуб, сумевший пробиться в плей-офф Лиги Европы в нынешнем сезоне.







