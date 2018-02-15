Конте: Пока рано ставить одновременно Морату и Жиру

Накануне поединка пятого раунда Кубка Англии против "Халл Сити" главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал о возвращении в строй Альваро Мораты.

- Теперь он ежедневно тренируется с нами, и его физическая форма становится лучше. Завтра он примет участие в матче и будет готов к игре с "Барселоной". Альваро является зрелым и ответственным игроком. Конкуренция идет на пользу команде. В выдающейся команде конкуренция должна быть на каждой позиции. Жиру - отличный вариант для нас. Он очень силен, это мощный игрок, и он может помочь нам в оставшейся части сезона. Иметь две "девятки", Морату и Жиру, два варианта - очень важно для нас, - цитирует Конте официальный сайт "Челси".

Вместе с тем наставник "синих" подчеркнул, что вариант, при котором оба форварда могут появиться на поле одновременно, пока не актуален.

- В будущем, да, это возможно, если мы решим играть в три полузащитника. Но сейчас очень рано отвечать на этот вопрос, потому что мы играем по нынешней схеме с прошлого сезона. В таком случае это означало бы, что Азар, Педро и Виллиан не попали бы в состав, - заявил Конте.


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