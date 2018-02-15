Смалийчук: Олег Смалийчук не держится за должность в Карпатах. Футбол

Вице-президент "Карпат" Олег Смалийчук берет ответственность за прошлые неудачи львовян на себя, но в целом настроен оптимистично.

- Олег Смалийчук виноват не на 100 процентов, а на 200. Олег Смалийчук, как любой человек, может просчитаться. И я просчитался. Я принимал решение, мне никто не мешал. Я попросил извинения и готов нести ответственность. Если основной инвестор решит, что я не соответствую требованиям, Олег Смалийчук не будет держаться за должность вице-президента "Карпат".

Если я чего-то добился, то в Европе. Хочу, чтобы "Карпаты" были европейским клубом, и для меня это не пустые слова. Сейчас модно говорить о европейских ценностях, и я знаю, как построить бизнес в Европе. Это не как по телевизору показывают, а намного тяжелее.

Я принял решение по Друди - он сильный тренер. В детстве нас жизнь не баловала, и мы верим в то, что делаем. У Друди есть яйца, поэтому я сплю спокойно. Он строит команду с нападения.

"Карпаты" хотят попасть в еврокубки, но не просто, чтобы приехать на автобусе и засветиться. Хотим играть в европейский зрелищный футбол, - сказал Смалийчук каналу "Футбол 1".


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