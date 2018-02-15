"Карпаты": Перед "Зарей" размялись на грузинах (ВИДЕО)  

КАРПАТЫ - САМГУРАЛИ (D-2) Грузия - 2:0 (2:0)
 
Голы: Чачуа, 25 (1:0). Швед, 45 (2:0).
 
«Карпаты» (Львов): Пидкивка, Гуцуляк (Лебеденко, 54), Нестеров (Стасышин, 63), Лобай (Сандохадзе, 60), Федецкий (Мирошниченко, 63), Клец (Эрбес, 54), Чачуа (Карраскаль, 46), Ди Франко (Вербный, 65), Мякушко (Бедойя, 59), Швед, Акулинин (Кортес, 59).
Фото "Карпаты": Перед "Зарей" размялись на грузинах (ВИДЕО)
Фото: fckarpaty.com
 
Вчера «Карпаты» провели заключительный товарищеский матч на турецких сборах, впервые в своей истории встретившись с «Самгурали» - одним из лидеров второго по рангу грузинского дивизиона.
 
Олег Бойчишин выставил почти тот же стартовый состав, что и в предыдущей игре с «Дебреценом», только вместо Мысака в воротах действовал Пидкивка.
 
Оба соперника без разведки начали встречу, прошедшую под аккомпанемент сильных порывов ветра. В начале встречи «львы» исполнили несколько угловых ударов. Мог открыть счет и Чачуа, мощно пробивший издали впритык с рамкой ворот. Вскоре голкипер Александре Нуцубидзе переводит мяч на угловой после удара Марьяна Шведа. И все же в середине тайма атака зелено-белых левым флангом закончилась взятием ворот. Чачуа, приняв передачу от Гуцуляка, вторым касанием технично пробил низом в дальний угол ворот «Самгурали». Тут же Мякушко мог забить мяч в тот же угол, но Нуцубидзе в падении перевел мяч на угловой. Голевой момент был и у Ди Франко, пробившего с линий штрафной в руки вратарю. Очень красивый гол в «раздевалку» команды из курортного Цхалтубо провел Швед, с левой ноги обводящим ударом пробив в дальний от себя угол.
 
Вскоре после перерыва, к сожалению, получил небольшое повреждение Гуцуляк, досрочно покинувший поле. Через несколько минут закончился матч и для Ивана Лобая, увидевшего красную карточку за грубую игру перед своей штрафной. Но грузины не использовали перспективный стандарт.
 
Множество замен в составах обеих соперников сбивало темп поединка, и опасных моментов не возникало. Можно выделить дальние и опасные удары в исполнении колумбийцев Бедойи и Карраскаля, но мячи пролетали мимо цели, а удар Кортеса парировал вездесущий кипер «Самгурали». Теперь львовян в воскресенье ждет домашний матч против луганской «Зари», которым зелено-белые и начнут вторую часть текущего чемпионата. 
 
Юрий НАЗАРКЕВИЧ, Спорт-Экспресс в Украине
 


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