"Карпаты": Перед "Зарей" размялись на грузинах (ВИДЕО)  

КАРПАТЫ - САМГУРАЛИ (D-2) Грузия - 2:0 (2:0)

Голы: Чачуа, 25 (1:0). Швед, 45 (2:0).

«Карпаты» (Львов): Пидкивка, Гуцуляк (Лебеденко, 54), Нестеров (Стасышин, 63), Лобай (Сандохадзе, 60), Федецкий (Мирошниченко, 63), Клец (Эрбес, 54), Чачуа (Карраскаль, 46), Ди Франко (Вербный, 65), Мякушко (Бедойя, 59), Швед, Акулинин (Кортес, 59).

Фото: fckarpaty.com

Вчера «Карпаты» провели заключительный товарищеский матч на турецких сборах, впервые в своей истории встретившись с «Самгурали» - одним из лидеров второго по рангу грузинского дивизиона.

Олег Бойчишин выставил почти тот же стартовый состав, что и в предыдущей игре с «Дебреценом», только вместо Мысака в воротах действовал Пидкивка.

Оба соперника без разведки начали встречу, прошедшую под аккомпанемент сильных порывов ветра. В начале встречи «львы» исполнили несколько угловых ударов. Мог открыть счет и Чачуа, мощно пробивший издали впритык с рамкой ворот. Вскоре голкипер Александре Нуцубидзе переводит мяч на угловой после удара Марьяна Шведа. И все же в середине тайма атака зелено-белых левым флангом закончилась взятием ворот. Чачуа, приняв передачу от Гуцуляка, вторым касанием технично пробил низом в дальний угол ворот «Самгурали». Тут же Мякушко мог забить мяч в тот же угол, но Нуцубидзе в падении перевел мяч на угловой. Голевой момент был и у Ди Франко, пробившего с линий штрафной в руки вратарю. Очень красивый гол в «раздевалку» команды из курортного Цхалтубо провел Швед, с левой ноги обводящим ударом пробив в дальний от себя угол.

Вскоре после перерыва, к сожалению, получил небольшое повреждение Гуцуляк, досрочно покинувший поле. Через несколько минут закончился матч и для Ивана Лобая, увидевшего красную карточку за грубую игру перед своей штрафной. Но грузины не использовали перспективный стандарт.

Множество замен в составах обеих соперников сбивало темп поединка, и опасных моментов не возникало. Можно выделить дальние и опасные удары в исполнении колумбийцев Бедойи и Карраскаля, но мячи пролетали мимо цели, а удар Кортеса парировал вездесущий кипер «Самгурали». Теперь львовян в воскресенье ждет домашний матч против луганской «Зари», которым зелено-белые и начнут вторую часть текущего чемпионата.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ, Спорт-Экспресс в Украине