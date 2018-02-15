Олимпиада 2018: финны и шведы начинают с побед

Во второй день хоккейного олимпийского турнира с побед стартовали сборные Финляндии и Швеции.

Финны долгое время не могли сломить сопротивление хоккеистов сборной Германии. Ключевым оказался отрезок незадолго до второго перерыва, когда точные броски Толванена и Кукконена позволили финской сборной увеличить преимущество в счете - 4:1. В заключительном периоде соперники обменялись голами - 5:2 в пользу сборной Финляндии.

Во втором матче группы С шведы "всухую" переиграли норвежцев - 4:0. Одним из героев матча стал голкипер "Тре Крунур" Виктор Фаст, отразивший все 17 бросков по воротам.

Олимпиада 2018, хоккей

Финляндия - Германия - 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)

Шайбы: Леписье (Контиола, Толванен), 03:13-бол. (1:0). Мацек (Эрхофф, Вольф), 08:44-бол. (1:1). Пюеряля (Лаюнен), 15:30 (2:1). Толванен (Хартикайнен, Кемппайнен), 37:22-бол. (3:1). Кукконен (Контиола, Толванен), 38:43 (4:1). Хердлер, 41:51 (4:2). Кемппайнен (Толванен, Леписте), 52:48-бол. (5:2).

Норвегия - Швеция - 0:4 (0:2 0:0 0:2)

Шайбы: Линдхольм (Умарк, Меллер), 05:29 (0:1). Ландер (Бертильссон), 16:46 (0:2). Эверберг (Умарк, Франссон), 48:42 (0:3). Викстранд (Умарк, Эверберг), 49:04 (0:4).