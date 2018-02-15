Хоккейная тренировка с высоты птичьего полёта

На Контрактовой площади Киева Украинская хоккейная лига провела первую открытую тренировку для воспитанников ДЮСШ по хоккею. Мастер-класс провели легендарные украинские хоккеисты Сергей Варламов, Александр Победоносцев и Андрей Срюбко. В ходе мастер-класса воспитанники детских школ не только смогли улучшить свои навыки катания на коньках и владения клюшкой, но и узнали секреты от профессионалов своего дела.

Тренировка была снята с помощью дрона с высоты птичьего полёта.


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