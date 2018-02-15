Шведская биатлонистка Анна Эберг выиграла олимпийскую индивидуальную гонку на 15 км

Среди украинских биатлонисток прогресс не наблюдается

Шведская биатлонистка Анна Эберг, которая одна из не многих, не допустившая ни одного промаха на четырех огневых рубежах, неожиданно выиграла индивидуальную гонку на 15 км, затратив на прохождение дистанции 41:07,2 мин.

Второй, с отставанием в 24,7 сек. финишировала словацкая спортсменка Анастасия Кузьмина. «Бронза» - у двукратной олимпийской чемпионки Пхёнчхана немки Лауры Дальмайер.

Украинские биатлонистки в очередной раз выступили неубедительно. Юлия Джима с двумя промахами была 20-й (+3:26.7), Валя Семеренко – 25-й (+3:46.7; 1 промах). Вита Семеренко и Анастасия Меркушина на двоих сделали 11 промахов. В итоге, Семеренко была 63-й, а Меркушина – 70-й.

Наши надежды на эстафетную гонку становятся все призрачней.

Уже через час на старт индивидуальной гонки выйдут биатлонисты.