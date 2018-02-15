Жезуш: Я бы запретил играть на искусственном поле
Главный тренер лиссабонского "Спортинга" Жоржи Жезуш поделился ожиданиями от выездного поединка 1/16 финала Лиги Европы против "Астаны". Наставник "львов" затронул тему синтетического покрытия.
- "Астана" является вполне конкурентоспособной командой. У них есть преимущество, поскольку они играют дома. Мы никогда не играли на искусственном поле. В четверг посмотрим, как всё пройдёт. Будь моя воля - я бы запретил такие газоны. Понимаю, что погодные условия в Казахстане не позволяют круглый год играть на нормальной траве. Тем не менее, нельзя сравнивать эти покрытия.
Главная цель "Спортинга" - чемпионат Португалии. Но все понимают, что клубы такого уровня ставят максимальные задачи во всех турнирах, - заявил Жезуш на предматчевой пресс-конференции.
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15.02.2018 08:06