Норвежская лыжница Рагнхильд Хага выиграла гонку на 10 км свободным стилем на Олимпиаде

Благодаря этой победе команда Норвегии обошла голландцев в общекомандном медальном зачете

Норвежская лыжница Рагнхильд Хага довольно неожиданно опередила олимпийскую чемпионку Пхёнчхана в скиатлоне шведку Марин Шарлотт Каллу и выиграла гонку на 10 км свободным стилем на Олимпиаде.

Серебряная медаль у трехкратной олимпийской чемпионки из Швеции Каллы. Бронзовая – у еще одной представительницы команды Норвегии Марит Бьорген, для которой эта медаль является 12-й олимпийской наградой в карьере.

Украинские лыжницы выступили в гонке довольно скромно. Марина Анцибор, с отставанием в 3:18.2 от победительницы, заняла 46-е место. Татьяна Антипенко была на финише 52-й, проиграв Марине 19,5 сек.