Украинский скелетонист: 14 место после первого заезда - это суперздорово

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич дебютировал на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Спортсмены сделали по два спуска, по итогам которых наш представитель занимает 15-ю позицию.

"В первом заезде стартовое время было 4,98 - это мой личный рекорд. К сожалению, в Украине у нас нет стартовой эстакады, отчего со стартом у нас есть некоторые проблемы, мы в этом отстаём. В заезде были некоторые ошибки, но мы стараемся их исправлять. Надеюсь, в четверг будет лучше. Во время первого спуска немного "помотало" - после 9-го виража сложный участок, где много ошибаются. Там довольно трудно попасть в правильную линию. Второй заезд - старт 4,99, то есть очень рядом. Я пытался ехать на результат и держать позицию, потому что позиция у нас очень важна, это аэродинамика. 14-е место после первого заезда - это суперздорово", - цитирует Гераскевича пресс-служба НОК Украины.




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