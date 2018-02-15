Унаи Эмери: Реал не контролировал игру, все решили мелочи. Футбол

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери не стал скрывать своего разочарования после первой встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

- Мы провели хороший матч, очень хороший матч. Мы заслуживали лучшего, - сказал испанец в интервью официальному сайту УЕФА. - Я с оптимизмом жду ответного поединка. У нас были моменты. Да, счет 1:3, но он не отражает того, что происходило на поле.

Я уверен в своей команде. У нас был шанс увезти лучший результат. "Реал" не контролировал игру. Они знали, что могут провести контратаку и забить - и они сделали это. Соперник забил второй гол, когда мы показывали свой лучший футбол, и это выбило нас из колеи.

С таким результатом тяжело смириться. Игроки хорошо проявили себя. Возможно, нам не хватало последнего паса, но в любом случае я считаю, что мы заслужили лучший результат, если посмотреть на качество игры. Исход матча решили мелочи.




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