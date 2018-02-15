Бывшая украинская фигуристка выиграла золото Олимпиады 2018

Украинка Алёна Савченко и француз Бруно Массо, выступающие под немецким флагом, выиграли олимпийское золото в соревнованиях спортивных пар. Интернациональный дуэт установил мировой рекорд в произвольной программе (159,31 баллов), гарантировав себе первую позицию с общим результатом в 235,9 баллов.

Отметим, что Савченко и Массо обновили своё же достижение - буквально в декабре, выступая в финале Гран-при в Японии, они набрали 157,25 баллов.

Что касается остальных мест на пьедестале, то вторыми оказались китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун, а на третью позицию вырвались канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд, опередившие спортсменов из РоSSии.

Напомним, Алёна Савченко - 34-летняя уроженка Обухова, которая в 2005 году приняла гражданство ФРГ. Ранее она выиграла для Германии бронзовые медали в Ванкувере и Сочи. Воспитанница столичного клуба "Динамо" является пятикратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.

Парное фигурное катание: 1. Алёна Савченко / Бруно Массо (Германия) - 235,9 2. Суй Вэньцзин / Хуань Цун (Китай) - 235,47 3. Меган Дюамель / Эрик Рэдфорд (Канада) - 230,15


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