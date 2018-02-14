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2018-02-14
Чемпионат Украины: Фавориты возглавили таблицу
ДНЕПР
Чемпионат Украины
Высшая лига
Женщины
Фото: waterpolo.org.ua
1-й тур
СДЮШОР-9 (Киев) - сборная Донецкой обл. - 15:5 (2:1, 3:1, 4:2, 6:1).
Сборная Харьковской обл. - ДНУ-Днепр - 11:10 (4:2, 1:4, 4:2, 2:2).
Сборная Харьковской обл. - сборная Донецкой обл. - 9:3 (2:0, 3:2, 3:1, 1:0).
ДНУ-Днепр - СДЮШОР-9 - 9:6 (2:2, 5:2, 1:1, 1:1).
Сборная Харьковской обл. - СДЮШОР-9 - 7:6 (1:0, 0:3, 3:1, 3:2).
ДНУ-Днепр - Сборная Донецкой обл. - 10:9 (1:2, 4:3, 2:2, 3:2).
И В Н П М О
1. Сб.Харьковской обл. 3 3 0 0 27-19 9
2. ДНУ-Днепр 3 2 0 1 29-26 6
3. СДЮШОР-9 3 1 0 2 27-21 3
4. Сб.Донецкой обл. 3 0 0 3 17-34 0
Многократные чемпионки страны харьковчанки, одержав победы над всеми соперниками, после стартового тура возглавляют турнирную таблицу.
Неожиданно вторую позицию занимают днепрянки, которые в предыдущем сезоне были четвертыми. Они, взяв верх над обладателями прошлогоднего серебра киевлянками и бронзы донетчанками, идут вторыми.
Владимир КАЗИМИРОВ,
Спорт-Экспресс в Украине
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