Новостей.COM ⇒ Спорт

Чемпионат Украины: Фавориты возглавили таблицу ДНЕПР Чемпионат Украины Высшая лига Женщины Фото: waterpolo.org.ua 1-й тур СДЮШОР-9 (Киев) - сборная Донецкой обл. - 15:5 (2:1, 3:1, 4:2, 6:1). Сборная Харьковской обл. - ДНУ-Днепр - 11:10 (4:2, 1:4, 4:2, 2:2). Сборная Харьковской обл. - сборная Донецкой обл. - 9:3 (2:0, 3:2, 3:1, 1:0). ДНУ-Днепр - СДЮШОР-9 - 9:6 (2:2, 5:2, 1:1, 1:1). Сборная Харьковской обл. - СДЮШОР-9 - 7:6 (1:0, 0:3, 3:1, 3:2). ДНУ-Днепр - Сборная Донецкой обл. - 10:9 (1:2, 4:3, 2:2, 3:2). И В Н П М О 1. Сб.Харьковской обл. 3 3 0 0 27-19 9 2. ДНУ-Днепр 3 2 0 1 29-26 6 3. СДЮШОР-9 3 1 0 2 27-21 3 4. Сб.Донецкой обл. 3 0 0 3 17-34 0 Многократные чемпионки страны харьковчанки, одержав победы над всеми соперниками, после стартового тура возглавляют турнирную таблицу. Неожиданно вторую позицию занимают днепрянки, которые в предыдущем сезоне были четвертыми. Они, взяв верх над обладателями прошлогоднего серебра киевлянками и бронзы донетчанками, идут вторыми. Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.