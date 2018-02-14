Ибрагимович подыскивает жилье в Лос-Анжелесе

По-видимому, дни расставания Ибры с «Манчестер Юнайтед» не за горами

Ибрагимович подыскивает жилье в Лос-Анжелесе
Фото: Eurosport

Шведский нападающий «МанЮнайтед» Златан Ибрагимович готовится к расставанию с "красными дьяволами" и уже подыскивает жилье в Лос-Анджелесе.

Напомним, весной прошлого года 36-летний Ибрагимович, у которого летом 2017 года истекал контракт с МЮ, получил тяжелейшую травму колена.

Однако, клуб с «Олд Траффорд» осенью прошлого года заключил с экс-игроком сборной Швеции новый однолетний контракт.

В ноябре - гораздо раньше первоначального прогноза относительно восстановления Златана, он сыграл свой первый матч после травмы.

Правда, на Boxing Day у Ибры случился рецидив, и он лишь на прошлой неделе возобновил тренировки с первой командой.

Как стало известно ESPN, Златан пока не определился со своим будущим, но одновременно с этим уже начал подыскивать себе жилье в Бель-Эйр и Беверли-Хиллз – поближе к клубу МЛС «ЛА Гэлакси», который уже не первый год предпринимает попытки подписать Ибрагимовича.

Добавим, что главное трансферное окно в МЛС открылось 7 февраля и закроется 1 мая. А регулярный сезон в североамериканской лиге стартует 3 марта.


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