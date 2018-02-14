Показан первый болид нового сезона Формулы-1
Команда Формулы-1 Haas первой первой среди участниц чемпионата продемонстрировала свой болид на сезон-2018. Автомобиль получил индекс VF-18.
Как отмечает пресс-служба команды, он является эволюцией прошлогоднего VF-17, с которым американская команда заняла восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 47 очков. Как и положено по техническому регламенту, он будет оснащен системой безопасности гонщиков "гало". Пилотировать болиды Haas, как и в сезоне-2017, будут Кевин Магнуссен и Ромен Грожан.
Ожидвется, что в течение ближайших полутора недель представят свои боевые машины все команды Формулы-1.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
14.02.2018 20:17
14.02.2018 20:17