Показан первый болид нового сезона Формулы-1

Команда Формулы-1 Haas первой первой среди участниц чемпионата продемонстрировала свой болид на сезон-2018. Автомобиль получил индекс VF-18.





Как отмечает пресс-служба команды, он является эволюцией прошлогоднего VF-17, с которым американская команда заняла восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 47 очков. Как и положено по техническому регламенту, он будет оснащен системой безопасности гонщиков "гало". Пилотировать болиды Haas, как и в сезоне-2017, будут Кевин Магнуссен и Ромен Грожан.

Ожидвется, что в течение ближайших полутора недель представят свои боевые машины все команды Формулы-1.