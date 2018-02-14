Ковалец: Лига наций дает Шевченко три преимущества

Главный тренер словацкого "Татрана" Сергей Ковалец поделился мнением о пользе для сборной Украины от такого турнира как Лига наций.

Напомним, команда Андрея Шевченко в результате жеребьевки Лиги наций попала в группу В1, где соперниками украинцев будут сборные Чехии и Совакии. Соревнование стартует осенью 2018-го года, а желто-синие начнут турнир 6 сентября выездным матчем против чехов.

"Этот турнир дает Шевченко три преимущества. В первую очередь, это проверка собственных игроков в матчах с серьезными соперниками. Важна также турнирная ценность соревнования, где есть возможность подняться в классе и улучшить свой рейтинг. Ну и третье - если мы еще раз провалим квалификацию на Евро-2020, здесь будет шанс исправить эту ошибку.

И еще: сборная Украины - едва ли не единственная команда в стране, которая способна собирать полные стадионы. И чем чаще она будет играть, тем больше зрителей будут ходить на арены", - уверен Ковалец.

Добавим, что по регламенту, команды, занявшие в каждой из групп Лиги В первые места, следующий сезон проведут в Лиге А, где играют сильнейшие сборные Европы.


Terrikon со ссылкой на "Экспресс"


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