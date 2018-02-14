Каррера: С Атлетиком нас ожидает очень нелегкий матч. Футбол

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера принял участие в пресс-конференции накануне матча Лиги Европы против «Атлетика».

«Мы проанализировали несколько матчей «Атлетика». Эта команда демонстрирует хороший футбол. В ней собраны опытные и сильные футболисты. Особенно сильна линия нападения, в которой выделяется Адурис. Поэтому мы ожидаем сложной игры и должны быть очень внимательны.

В плане тактики мы будем отталкиваться от игры соперника. Приложим все усилия, чтобы победить у себя дома. Но при этом постараемся действовать очень внимательно, чтобы не позволить «Атлетику» забить на выезде.

Соперники с начала года провели в чемпионате уже шесть туров и влились в нужный ритм. Наша задача — найти завтра необходимую мотивацию. Впрочем, я не думаю, что потребуется специально разговаривать с ребятами на эту тему. Возможность сыграть в таком матче — уже отличная мотивация.

Несмотря на то что «Атлетик» не слишком хорошо выступает в испанском чемпионате, нам с ним придется нелегко. Все матчи отличаются друг от друга. А уж на встречи в рамках международных турниров внутренние проблемы вряд ли могут заметно повлиять. В таких встречах все футболисты стараются выкладываться по максимуму. Завтра победит тот, кто именно в этом конкретном поединке сыграет лучше.

Какой счет меня устроит? На этот вопрос ответить очень легко! Думаю, любой на моем месте хотел бы победить 5:0. Но, повторю, нас ожидает очень нелегкий матч. И самое главное будет не пропустить», - приводит слова главного тренера официальный сайт «Спартака».




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