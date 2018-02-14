Сталь подписала контракт с бразильским защитником. Футбол

Новичком профессионального футбольного клуба «Сталь» стал бразильский защитник Джонатан Карлос Перейра, сообщает официальный сайт каменчан.

Футболист подписал контракт с командой сроком на 2.5 года. В составе «сталеваров» Джонатан будет выступать под номер 2.

Отметим, что новичок уже внесен в заявку «Стали» на вторую часть сезона.

Джонатан (Johnathan Carlos Pereira)

Дата рождения – 4 апреля 1995 г.

Рост – 176 см

Вес – 71 кг

Гражданство – Бразилия

Амплуа – защитник

Воспитанник – ФК «Гойас» (Бразилия)

Игровая карьера: «Гойас» U-19, «Гойас» B, ФК «Тупи» (все – Бразилия).



Добавим, что ранее стало известно, что «Сталь» собирается полностью отказаться от арендованных игроков. Такова инициатива президента клуба, который будет рассчитывать на футболистов с полноценным контрактом.