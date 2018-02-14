РоSSия и США проигрывают на старте хоккейного турнира

Олимпийская сборная РоSSии вновь не смогла обыграть команду Словакии на олимпийском турнире в основное время, уступив в матче первого тура группового этапа хоккейного турнира в Пхенчхане со счетом 2:3.

Хотя все начиналось очень удачно для роSSийской команды, забросившей к пятой минуте две шайбы. Дебютными голами отличились Владислав Гавриков и Кирилл Капризов. Затем еще имели численное преимущество, но словаки достаточно спокойно пережили неприятные минута, а затем и вовсе перехватили инициативу. Еще до конца первой двадцатиминутки Петер Олвецки и Матин Бакош восстановили паритет - 2:2. А волевую победу сборной Словакии принесла шайба Петера Черешняка, отличившегося в третьем периоде в большинстве.

В следующем матче, который состоится 16 февраля, команда РоSSии сыграет со сборной Словении, одержавшей сенсационную победу над сборной США в овертайме - 3:2.

События на площадке развивались по схожему сценарию. Фавориты дважды отличились усилиями Брайана О'Нилла и Джордана Гринвея, на что словенцы ответили шайбами Блажа Грегорца и Яна Муршака. Победу сборной Словении принесла шайба Муршака, заброшенная на 38-й секунде дополнительного времени.


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