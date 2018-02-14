Эриксен: Теперь мы не собираемся сдаваться при счете 0:2. Футбол

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен поделился мнением о ничьей с «Ювентусом» (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что именно датский хавбек стал автором второго гола «шпор» в прошедшем поединке.

«Конечно, мы прогрессируем по сравнению с тем временем, когда я пришел в «Тоттенхэм» – 4 или 5 лет назад. Тогда, если мы проигрывали 0:2 топ-клубу, матч мог закончиться 0:6. Когда пришел Почеттино, пришли новые игроки, мы это изменили. Все выросли. Теперь мы не собираемся сдаваться при счете 0:2.

«Тоттенхэм» стал совершенно другой командой по сравнению с моим первым сезоном. Мы всегда стараемся доминировать. Нам не важно, где мы играем, с кем мы играем, когда мы играем. Мы всегда стараемся доставить мяч вперед как можно быстрее и создать момент.

Победа в Лиге чемпионов? Не знаю, готовы ли мы к этому. Многие клубы привыкли побеждать в ЛЧ, но не «Тоттенхэм». Мы собираемся сделать все, чтобы как можно ближе подобраться к трофею. Наш следующий шаг – постараться пройти в следующий раунд», – приводит слова футболиста Goal.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Все медалисты Олимпиады 2018: 10 февраляВсе медалисты Олимпиады 2018: 10 февраля
После пятисотого матча Буффона Ювентус выходит на первое место. ФутболПосле пятисотого матча Буффона Ювентус выходит на первое место. Футбол
"Черноморец": В одно море дважды не войти. Футбол"Черноморец": В одно море дважды не войти. Футбол
Черноморец проиграл Пирину. ФутболЧерноморец проиграл Пирину. Футбол
Первая допинг-проба в ПхенчханеПервая допинг-проба в Пхенчхане
Блок рекламы


Похожие новости
Каррера: С Атлетиком нас ожидает очень нелегкий матч. ФутболКаррера: С Атлетиком нас ожидает очень нелегкий матч. Футбол
Сталь подписала контракт с бразильским защитником. ФутболСталь подписала контракт с бразильским защитником. Футбол
Андерсон: Неймар покинет Францию, если его продолжать критиковать. ФутболАндерсон: Неймар покинет Францию, если его продолжать критиковать. Футбол
Гвардиола: еще февраль, а мы занимаем прекраснейшую позицию. ФутболГвардиола: еще февраль, а мы занимаем прекраснейшую позицию. Футбол
Почеттино: команда волшебно преобразилась. ФутболПочеттино: команда волшебно преобразилась. Футбол
Почеттино: команда волшебно преобразилась. ФутболПочеттино: команда волшебно преобразилась. Футбол
Sky и BT купили 80% трансляций матчей Английской Премьер-Лиги за 4.464 млрд фунтов. ФутболSky и BT купили 80% трансляций матчей Английской Премьер-Лиги за 4.464 млрд фунтов. Футбол
Виталий Вернидуб: благодарны Григорчуку. ФутболВиталий Вернидуб: благодарны Григорчуку. Футбол
Травмированный Кэхиллом футболист вынужден завершить карьеруТравмированный Кэхиллом футболист вынужден завершить карьеру
Юпп Хайнкес рад возвращению Тьяго. ФутболЮпп Хайнкес рад возвращению Тьяго. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости