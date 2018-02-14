Андерсон: Неймар покинет Францию, если его продолжать критиковать. Футбол

Бывший нападающий «Барселоны» Сонни Андерсон заявил, что форвард «ПСЖ» Неймар может покинуть французский клуб из-за постоянной критики.

«У меня складывается впечатление, что люди просто не знают Неймара. Когда он играл за «Сантос» и «Барселону», то его и тогда упрекали за то, что он делает сейчас в «ПСЖ». Это футболист, которому нравится обводить соперников и провоцировать их. И сейчас такое впечатление, будто вы раньше не видели его игру.

Я сам рад, что он выступает в чемпионате Франции и играет в свой футбол. Неймар входит в число трёх лучших игроков мира, и мы должны судить его так же, как остальных. Например, критиковать его мы должны за плохую игру, а не за провокации и частную жизнь. Думаю, что Неймар покинет Францию, если его продолжат и дальше критиковать», — приводит слова Андерсона испанское издание AS.


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