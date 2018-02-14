Суперлига: Хозяйки не отличились гостеприимностью

Очередной тур в главном женском дивизионе страны не принес каких-либо неожиданностей, поскольку команды с более высоким рейтингом на домашних площадках по два раза переиграли своих оппонентов.
Фото Суперлига: Хозяйки не отличились гостеприимностью
Суббота. Южный. ФСК "Олимп". "Химик" - "Галычанка" - 3:0. В атаке Юлия БОЙКО. Фото: vc.khimik.com.ua
 
Причем гостеприимством в спортивном аспекте они явно не отличились, отдав визитерам в восьми проведенных матчах лишь три партии и взяв верх в 24-х. 
 
Предполагалось, что поединки в Южном между действующим чемпионом, бесспорным фаворитом и лидером сезона «Химиком» и идущей на третьей позиции «Галычанкой» станут не только центральными в туре, но и пройдут в остром соперничестве.
 
Тем паче, что они еще и носили характер генеральной репетиции для обеих команд в преддверии их выяснения отношений в финале Кубка Украины, который состоится 17 февраля на нейтральной площадке в Черкассах. Однако подопечные тернопольского наставника Виктора Туркулы отважились только на то, чтобы дать бой подшефным его южненского коллеги Андрея Романович в двух партиях первого матча, выиграв одну из них.
 
Начало стартового сета этой встречи было равным, о чем свидетельствовали и цифры на табло - 4:4. Но стоило волейболисткам «Химика» отобрать подачу и отправить на ее исполнение свою диагональщицу Анастасию Крайдубу, как после ее мощных начальных ударов, четыре из которых эйсовые, счет в пользу хозяек в одной расстановке вырос до 15:4. К тому же, южненки явно превосходили визави на сетке, а их связующая Елена Напалкова преуспела на блоке, дважды «зачехлив» атаки Оксаны Мадзар.
 
После того, как Романович на вторую партию в «основе» к юной Юлии Бойко подключил ее ровесницу и тезку Микитюк, а также вообще 17-летнюю Анастасию Маевскую, начальные 6:4 «Химика» сначала претворились в 7:10. И затем, волейболистки «Галычанки» при четком дирижерстве связующей Елены Стасивской, что называется, завелись. сравняв счет по сетам - 1:1.
 
В третьей партии южненки уже играли основным составом, сразу ушли в отрыв (5:1) и под занавес довели его до десяти пунктов. Но тернопольчанки еще отнюдь не были сломлены. Они в четвертом сете все время отчаянно цеплялись за каждое очко, отставая от соперниц на два-три. Мадзар, дважды подряд заблокировав удары центровой «Химика» Дарьи Дрозд, сводила преимущество чемпионок до минимума - 22:21 и 23:22. Однако в концовке «гвоздь» Крайдубы и ошибка ее визави Оксаны Яковчук подвели черту под победным для хозяек счетом.
 
Если в первом матче будущих кубковых финалистов, судя по статистическим данным пресс-службы «Химика», южненки превзошли тернопольчанок по набору игровых очков 94:74 (атака - 52:48, подача - 2:3, блок - 14:8, ошибки соперника - 26:14), то во второй встрече их превосходство было намного весомее - 75:40 (соответственно - 32:22, 8:3, 17:1, 18:14). Особенно это относится к подаче (четыре из восьми эйсов на счету Крайдубы) и, тем паче, блоку, в «чехлении» которым юная Маевская только в третьем сете принесла команде пять очков. Да и вообще в каждой партии этого матча хозяйки сразу создавали очень солидные отрывы, не позволив гостьям ни в одной из них даже приблизиться к 20-очковому рубежу.
 
Следует отметить, что после этих очередных успехов идущему без поражений и с большущим отрывом от ближайшего преследователя лидеру турнира «Химику» для того, чтобы стать победителем регулярной части чемпионата, достаточно теперь в оставшихся шести матчах выиграть два.  
 
Хотя серебряный медалист предыдущего сезона «Белозгар» нынче выступает далеко не лучшим образом и пока явно отстает от четверки команд, которая на втором этапе поспорит за награды, а бронзовый призер «Волынь» занимает вторую позицию, все же предполагалось, что виннитчанки из Луцка увезут очко-два. Однако максимум, что им удалось, так это во втором матче выцарапать одну партию. Да, в этой встрече играющий тренер «Белозгара» Юлия Якушева и ее партнерши дали бой воспитанницам наставника «Волыни» Богуслава Галицкого. Но в концовках остальных трех сетов хозяйки, действуя практически безошибочно, склоняли чашу весов на свою сторону. Их связующая Елена Рудык четко снабжала передачами нападающих, после чего Людмила Осачук, Виктория Даньчак и Марина Скрипник метко поражали цель. Плюс либеро Анастасия Карасева преуспела в защите и на приеме.
 
А вот в первом матче гостьи сумели оказать сопротивление хозяйкам только в одной второй партии. В двух остальных сетах преимущество лучанок было очень значительным.
 
Что касается игр в Запорожье и Ровно, то в них тамошние команды явно превзошли дуэт аутсайдеров. Единственный опытный мастер волейбола в составе «Северодончанки» Антонина Жук собственным примером старалась зажечь своих молодых партнерш. Но это удавалось только эпизодически. Ее тоже бывалой визави Елене Козыряцкой-Середе из «Орбиты» тут повезло куда больше. А еще одна запорожанка Виктория Лохманчук своей серией мощных «выстрелов» просто разбомбила половину площадки «Северодончанки».
 
Ровенчанки уступили «на больше-меньше» первый сет киевлянкам. Ну, а затем без особых проблем «Регина» по всем статьям в остальных шести партиях обоих матчей переиграла идущий в самом хвосте турнирного реестра «Фаворит», явно не оправдывающий свое название.
 
Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине
 
Химик (Южный) - Галычанка (Тернополь) - 3:1 (25:12, 19:25, 25:15, 25:22) и 3:0 (25:11, 25:13, 25:16), время игр - соответственно 78 и 52 минуты.
 
Волынь (Луцк) - Белозгар (Винница) - 3:0 (25:19, 25:22, 25:13) и 3:1 (25:21, 25:23, 20:25, 25:20), 65 и 102 минуты.
 
Орбита (Запорожье) - Северодончанка - 3:0 (25:14, 25:20, 25:15) и 3:0 (25:18, 25:17, 25:6), 60 и 59 минут.
 
Регина (Ровно) - Фаворит (Киев) - 3:1 (27:29, 25:11, 25:14, 25:8) и 3:0 (25:11, 25:13, 25:11), 76 и 50 минут. 
 
И В (ТБ) П (ТБ) С/П О
 
1. Химик 22 22 (2) 0 (0) 66:5 64
 
2. Волынь 20 15 (1) 5 (0) 46:24 44
 
3. Галычанка 20 12 (0) 8 (4) 46:26 40
 
4. Орбита 20 12 (1) 8 (2) 42:28 37
 
5. Белозгар 20 10 (2) 10 (1) 35:35 29
 
6. Регина 20 8 (1) 12 (0) 26:44 23
 
7. Северодончанка 20 2 (1) 18 (1) 13:56 6
 
8. Фаворит 22 1 (0) 21 (0) 7:63 3
 
Примечание. ТБ - тай-брейки в пятых укороченных партиях. За победы 3:0 и 3:1 командам начисляются 3 очка, 3:2 - 2; за поражения 2:3 - 1, 0:3 и 1:3 - 0.
 
Перенесенные матчи 8-го тура, 23-24 февраля: Северодончанка - Белозгар, Регина - Волынь, Орбита - Галычанка. 


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