Шон Уайт: от идола до идиота за несколько минут

Американец Шон Уайт стал самым успешным сноубордистом всех времен, после триумфа на его третьих Олимпийских играх в дисциплине хафпайп в Пхенчхане, но через несколько минут после триумфа он растерял уважение многих своих соотечественников. Причиной недовольства американцев стало то, как 31-летний сноубордист тащил национальный флаг по земле, и в какой-то момент даже на него наступил.

В "Твитере" требуют от Шона Уайта проявить больше уважения к национальному флагу, другие назвали его действия "не особенно патриотическими". Один из его соотечественников даже назван трехкратного олимпийского чемпиона идиотом.

Вместе с тем, Уайт все же получил поддержку некоторых соотечественников, которые считают, что он наступил на флаг непреднамеренно. Другие говорят, что он больше не повторит эту ошибку.

Congrats @shaunwhite - Now can you stop dragging our flag on the ground and stepping on it, please? Show some respect. pic.twitter.com/OjeeM7Melt

— Nathan (@America4Israel) 14 февраля 2018 г.

GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLDDDDDDDDD!!!! @shaunwhite @NBCOlympics @Olympics pic.twitter.com/7nrIRu2UHz

— Leslie Jones ???? (@Lesdoggg) 14 февраля 2018 г.

Shaun White 12 years apart. ???????????????? #Pyeongchang2018 pic.twitter.com/S1GCh0YeX6

— Olympics (@Olympics) 14 февраля 2018 г.


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