Шон Уайт: от идола до идиота за несколько минут

Американец Шон Уайт стал самым успешным сноубордистом всех времен, после триумфа на его третьих Олимпийских играх в дисциплине хафпайп в Пхенчхане, но через несколько минут после триумфа он растерял уважение многих своих соотечественников. Причиной недовольства американцев стало то, как 31-летний сноубордист тащил национальный флаг по земле, и в какой-то момент даже на него наступил.
В "Твитере" требуют от Шона Уайта проявить больше уважения к национальному флагу, другие назвали его действия "не особенно патриотическими". Один из его соотечественников даже назван трехкратного олимпийского чемпиона идиотом.
Вместе с тем, Уайт все же получил поддержку некоторых соотечественников, которые считают, что он наступил на флаг непреднамеренно. Другие говорят, что он больше не повторит эту ошибку.
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