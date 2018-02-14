Бойков: старались реабилитироваться перед болельщиками

Нападающий ХК "Кременчук" Антон Бойков оформил в последнем победном матче с "Белым Барсом" (4:3) хет-трик и был признан УХЛ лучшим игроком встречи в составе "горожан". Форвард поделился впечатлениями о последних поединках в Белой Церкви:

– Две игры с "Белым Барсом" были похожи. В первом матче в конце третьего периода получили ненужные удаления, которые и решили исход поединка, ведь мы пропустили две шайбы, играя в меньшинстве 3 на 5.

Во второй встрече вновь вели, правда в конце допустили ошибки и позволили сопернику сравнять счет. Но все-равно выстояли и смогли выиграть.

В первом матче была хорошая поддержка наших болельщиков, приехавших на игру из Кременчуга. Жаль, что не получилось порадовать их тогда победой, поэтому во втором поединке еще мы старались реабилитироваться перед нашими поклонниками, боролись до последних секунд. Рад, что получилось.


Terrikon со ссылкой на УХЛ


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