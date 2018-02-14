Самый успешный сноубордист также нацелен на летние Олимпийские игры в Токио-2020

Олимпийский чемпион в дисциплине хафпайп в сноуборде Шон Уайт хочет участвовать в летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Американец готов участвовать в качестве скейтбордиста.

"Я в восторге от этой идеи, и я мотивирован там быть. Это будет что-то новое, новые соревнования и соперники. Там много моментов близких к скейтборду. Просто все трансформируется в маленькую доску, к которой вы не привязаны. Ситуация такова, что мне не нужно всему учиться с самого начала", - уверен 31-летний американский спортсмен, который завоевал три олимпийских "золота", и первую на Играх 2006 года.