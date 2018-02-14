Эвакуирован Олимпийский парк
Олимпийский парк в Кэннон был закрыт в среду из-за сильного ветра, сообщили организаторы Олимпийских игр в Пхенчхане.
Доступ в парк был ограничен в течение дня, и зрителям посоветовали оставаться в закрытых помещениях. Часть медиа-центров были также закрыты. Журналистов попросили делать свою работу только по информации специализированных сайтов, предназначенных для них.
"Эти меры были приняты для безопасности людей, что является приоритетом для Игр в Пхенчхане в 2018 году", - сообщили организаторы.
Также была перенесена на четверг биатлонная гонка на 15 километров среди женщин. По прогнозам синоптиков, завтра сильный ветер должен стихнуть. А женский слалом состоится не раньше пятницы, в то время как двоеборье началось позже, чем первоначально планировалось.
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