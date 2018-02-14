Олимпиада 2018: индивидуальная гонка у биатлонисток перенесена

Женская индивидуальная гонка в биатлоне на Олимпийских играх-2018, запланированная на сегодня, перенесена на завтра в связи с сильным ветром в Пхенчхане. Об этом сообщает олимпийский пресс-центр.

Старт женской индивидуальной гонки изначально был запланирован на среду в 13:05 по киевскому времени. Новое планируемое время старта - в четверг в 10:15.

Напомним, что соревнования по горнолыжному слалому у женщин, которые должны были пройти сегодня рано утром, также были перенесены - на пятницу, 16 февраля. Старт планировался на 3:15 по киевскому времени, но сначала был отложен из-за сильных порывов ветра, а после было принято решение о переносе старта на два дня. Отметим, что в женском горнолыжном слаломе на ОИ-2018 выступает представительница Украины Ольга Кныш.