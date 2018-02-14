Почеттино: команда волшебно преобразилась. Футбол

Тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино после выездной ничьи с "Ювентусом" в выездном матче плей-офф Лиги чемпионов выдал несколько комплиментов своей команде.

"Мы стали опытнее, - приводит слова аргентинского специалиста официальный сайт УЕФА . - В последние недели мы говорили, что команда растет, прибавляет в этом плане. Сегодня мы явили хорошее доказательство этому. Первые минуты были сложными, но команда волшебно преобразилась.

В футболе удача играет большую роль. Счет 1:2 - это не то же, что 1:3 (о нереализованном Игуаином пенальти). Мы не заслуживали тогда уступать в счете в два мяча. В первом тайме мы заслуживали большего. Думаю, ничья нам на руку, хотя она немного несправедлива, ведь мы выглядели намного лучше".