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НБА: результаты матчей 14 февраля Шесть матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Торонто" - "Майами" - 115:112 (28:24, 29:31, 41:26, 17:31)

ТР: Дерозан - 27, Лоури - 22

МХ: Драгич - 28, Джонсон - 16 "Милуоки" - "Атланта" - 97:92 (21:24, 20:19, 33:18, 23:31)

МБ: Миддлтон - 21, Адетокунбо - 15+15 подборов

АХ: Шредер - 18, Ильясова - 15 "Миннесота" - "Хьюстон" - 108:126 (31:23, 19:31, 30:30, 28:42)

МТ: Таунс - 35+12 подборов, Тиг - 25

ХР: Харден - 34+13 передач, Андерсон - 21 "Оклахома" - "Кливленд" - 112:120 (28:29, 29:33, 30:29, 25:29)

ОС: Джордж - 25, Энтони - 24, Адамс - 22+17 подборов

КК: Джеймс - 37, Смит - 18 "Даллас" - "Сакраменто" - 109:114 (16:29, 28:36, 27:23, 38:26)

ДМ: Бареа - 19+13 передач, Пауэлл, Барнс - по 18

СК: Рэндольф - 22, Богданович - 19 "Денвер" - "Сан-Антонио" - 117:109 (30:32, 28:29, 29:29, 30:19)

ДН: Йокич - 23+13 подборов +11 передач, Бартон - 20

СС: Ловернь - 26+11 подборов, Паркер - 17

Terrikon

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