НБА: результаты матчей 14 февраля

Шесть матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.

"Торонто" - "Майами" - 115:112 (28:24, 29:31, 41:26, 17:31)
ТР: Дерозан - 27, Лоури - 22
МХ: Драгич - 28, Джонсон - 16

"Милуоки" - "Атланта" - 97:92 (21:24, 20:19, 33:18, 23:31)
МБ: Миддлтон - 21, Адетокунбо - 15+15 подборов
АХ: Шредер - 18, Ильясова - 15

"Миннесота" - "Хьюстон" - 108:126 (31:23, 19:31, 30:30, 28:42)
МТ: Таунс - 35+12 подборов, Тиг - 25
ХР: Харден - 34+13 передач, Андерсон - 21

"Оклахома" - "Кливленд" - 112:120 (28:29, 29:33, 30:29, 25:29)
ОС: Джордж - 25, Энтони - 24, Адамс - 22+17 подборов
КК: Джеймс - 37, Смит - 18

"Даллас" - "Сакраменто" - 109:114 (16:29, 28:36, 27:23, 38:26)
ДМ: Бареа - 19+13 передач, Пауэлл, Барнс - по 18
СК: Рэндольф - 22, Богданович - 19

"Денвер" - "Сан-Антонио" - 117:109 (30:32, 28:29, 29:29, 30:19)
ДН: Йокич - 23+13 подборов +11 передач, Бартон - 20
СС: Ловернь - 26+11 подборов, Паркер - 17


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