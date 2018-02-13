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"Ворскла" подписала воспитанника "Шахтера" Полузащитник «Шахтера» Юрий Глущук стал игроком «Ворсклы». 23-летний хавбек подписал контракт на один год. Юрий Глущук. Фото: vorskla.com.ua Глущук выступая за молодежную команду «Шахтера». В этом сезоне он провел за «Шахтер» (U-21) 19 матчей и забил 9 мячей. Также Глущук выступал за «Мариуполь» в Первой лиге. vorskla.com.ua

Спорт-Экспресс

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