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2018-02-13
"Ворскла" подписала воспитанника "Шахтера"
Полузащитник «Шахтера» Юрий Глущук стал игроком «Ворсклы».
23-летний хавбек подписал контракт на один год.
Юрий Глущук. Фото: vorskla.com.ua
Глущук выступая за молодежную команду «Шахтера».
В этом сезоне он провел за «Шахтер» (U-21) 19 матчей и забил 9 мячей.
Также Глущук выступал за «Мариуполь» в Первой лиге.
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