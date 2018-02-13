"Ворскла" подписала воспитанника "Шахтера"

Полузащитник «Шахтера» Юрий Глущук стал игроком «Ворсклы».
 
23-летний хавбек подписал контракт на один год.
 
Фото "Ворскла" подписала воспитанника "Шахтера"
Юрий Глущук. Фото: vorskla.com.ua
Глущук выступая за молодежную команду «Шахтера».
 
В этом сезоне он провел за «Шахтер» (U-21) 19 матчей и забил 9 мячей.
 
Также Глущук выступал за «Мариуполь» в Первой лиге. 
 


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