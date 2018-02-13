Бах рассказал, как уговорил две Кореи пройти вместе

Окончательное решение о совместном участии сборных КНДР и Южной Кореи в церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане было принято буквально за несколько часов до начала торжественного мероприятия. Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, слова которого приводят информационные агенства.

"Работа над участием спортсменов из КНДР на Олимпиаде шла до самого последнего момента. Расскажу вам один секрет, окончательное решение о совместном участии делегаций сборных КНДР и Южной Кореи в параде спортсменов было принято всего за четыре часа до начала самой церемонии открытия. Можете представить, что происходило за кулисами в процессе этих переговоров", - признался Бах.